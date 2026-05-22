Некоторые автобусы Рыбинска временно изменят маршруты

Автобусы завтра временно изменят маршруты. Фото: Правительство Ярославской области.

Пока неизвестно, когда рабочие все закончат. Но объявлено начало ремонта, который будет проводить на сетях ГП ЯО «Яроблводоканал».

23 мая с 09:00 до окончания работ будет частично ограничено движение транспортных средств по улице Плеханова и на пересечении улиц Луначарского и Плеханова.

Движение автобусов по городским и пригородным маршрутам, как сообщили в областном минтрансе, будет организовано следующим образом:

маршрут № 6 «ПАТП № 1 - Скоморохова гора в прямом направлении проследует по улицам Пушкина, Плеханова и далее своим маршрутом;

маршрут № 12 «ПАТП № 1 - Призма» в прямом направлении проследует по проспекту Ленина, улицам Свободы, Плеханова, Луначарского, Вокзальной, Пушкина, Плеханова, Гоголя, Карякинской, Румянцевской, Плеханова, Железнодорожной и далее своим маршрутом. На измененных участках по маршруту действуют все существующие остановочные пункты.

маршруты № 3 «Железнодорожный вокзал - Больница № 4» и № 15 «Железнодорожный вокзал - Соборная площадь» в прямом направлении проследуют по улицам Пушкина, Плеханова, Гоголя, Карякинской, Румянцевской, Плеханова, Железнодорожной и далее своими маршрутами;

маршруты № 17 «Железнодорожный вокзал - Железнодорожный переезд», № 29 «Железнодорожный вокзал - Сады «Дружба», № 109 «Рыбинск (железнодорожный вокзал) — Гаврилово» и № 114 «Рыбинск (железнодорожный вокзал) - Красная горка» в обратном направлении проследуют по улицам Герцена, Пушкина (с выполнением остановки на остановочном пункте «Улица Пушкина»), Вокзальной, Луначарского, Вокзальной (с выполнением остановки на конечном остановочном пункте «Железнодорожный вокзал» со стороны здания железнодорожного вокзала);

маршруты № 16 «Железнодорожный вокзал - Микрорайон ГЭС-14» и №16Т «Железнодорожный вокзал - Больница № 3» в обратном направлении проследуют по проспекту Ленина, улицам Свободы, Плеханова, Луначарского, Вокзальной до конечного остановочного пункта «Железнодорожный вокзал». На измененном участке по маршрутам действуют все существующие остановочные пункты;

маршрут № 25 «Улица Расторгуева - Улица Куйбышева» в обратном направлении проследует по улицам Пушкина, Вокзальной (с выполнением остановки на остановочном пункте по маршруту «Железнодорожный вокзал»), Луначарского, Вокзальной, Пушкина, Плеханова и далее по маршруту;

троллейбусный маршрут № 5 «Троллейбусный парк - Улица Куйбышева» в обратном направлении проследует по улицам Герцена, Пушкина, Крестовой, Свободы, Фурманова и далее по маршруту. На измененном участке маршрута действуют все существующие остановочные пункты;

маршруты № 103 «Рыбинск - Чудиново», № 104 «Рыбинск (железнодорожный вокзал) - Фелисово», № 104К «Рыбинск (железнодорожный вокзал) - Михайловское», № 105 «Рыбинск - Каликино», № 151 «Рыбинск - Песочное», № 162 «Рыбинск - Дюдьково», № 159 «Рыбинск - Мышкин», № 190 «Рыбинск - Кобостово», № 130 «Тутаев - Рыбинск», № 500 «Рыбинск - Ярославль Главный», № 504 «Ярославль - Рыбинск», № 550 «Рыбинск - Ярославль (ЯОКБ)», № 506 «Пошехонье - Ярославль (через Рыбинск)» в прямом направлении (для № 130, № 504 в обратном) проследуют по улицам Пушкина, Плеханова, Гоголя, Карякинской, Румянцевской, Плеханова, Железнодорожной и далее своими маршрутами;

маршруты № 115 «Рыбинск - Кобостово» и № 192 «Рыбинск - Тихменево» в обратном направлении проследуют по улицам Плеханова, Луначарского, Вокзальной и Пушкина до КДП Рыбинск;

маршрут № 221 «Рыбинск (железнодорожный вокзал) - кладбище «Глушицы» в прямом направлении проследует от начального остановочного пункта по улицам Вокзальной, Луначарского, Вокзальной, Пушкина, Плеханова и далее по маршруту.