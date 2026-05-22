Ярославские бойцы получат еще четыре автомобиля

Машины готовят к отправке на фронт. Фото: Народный фронт Ярославль.

В Народном фронте рассказали, что поддержка поступила от ФНС о Ярославской области.

Представители ведомства регулярно помогают военным и мирным жителям, в том числе через Народный фронт. Они не раз переводили средства, на которые закупали запчасти, и собирали книги для библиотек подшефного региону Акимовского округа Запорожской области.

Нынче к отправке на фронт передали машины, которые подготовят волонтеры "Ярполк Гагаринцы". Они отметили: чувствуется, что автомобили берегли, больших вложений не потребуется.

В общей сложности органы власти и госкорпорации передали "за ленточку" через региональный НФ уже 35 машин.