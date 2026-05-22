НовостиПроисшествия22 мая 2026 13:10

В Ярославле фельдшера скорой помощи будут судить за смерть пациентки

Отвезти больную в стационар медработник отказался
Георгий БРИНЧУК
Дело направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В региональном СКР сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении фельдшера скорой помощи. Ему инкриминируют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По данным следствия, в марте 2024 горожанка почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Фельдшер не обеспечил проведение необходимых диагностических мероприятий и не доставил женщину в больницу, хотя показания к этому имелись. Кроме того, он использовал лекарственный препарат, противопоказанный пациентке. Все это в итоге привело к ухудшению состояния ее здоровья и смерти.

Уголовное дело направлено в суд.