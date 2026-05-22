Спасатели назвали причину пожара в доме на улице Стачек в Ярославле

Пришлось эвакуировать всех жильцов. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Трехэтажный дом на улице Стачек случился 29 марта. Силами пожарных подразделений были спасены 68 человек с помощью спасательных устройств и более 100 жильцов эвакуированы. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Почти два месяца дознаватели МЧС проводили доследственную проверку: осматривали место происшествия, опрашивали очевидцев. Была проведена пожарно-техническая экспертиза в испытательной пожарной лаборатории Ярославской.

Специалисты пришли к выводу, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в центральной части общего коридора первого этажа жилого дома. Процессуальное решение будет принято в установленные законом сроки.