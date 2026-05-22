Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2026 13:04

Спасатели назвали причину пожара в доме на улице Стачек в Ярославле

Из горящего дома эвакуировали более 100 человек
Георгий БРИНЧУК
Пришлось эвакуировать всех жильцов.

Пришлось эвакуировать всех жильцов.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Трехэтажный дом на улице Стачек случился 29 марта. Силами пожарных подразделений были спасены 68 человек с помощью спасательных устройств и более 100 жильцов эвакуированы. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Почти два месяца дознаватели МЧС проводили доследственную проверку: осматривали место происшествия, опрашивали очевидцев. Была проведена пожарно-техническая экспертиза в испытательной пожарной лаборатории Ярославской.

Специалисты пришли к выводу, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в центральной части общего коридора первого этажа жилого дома. Процессуальное решение будет принято в установленные законом сроки.