Ярославская пенсионерка подарила жуликам миллион ради выплаты

Старушка вручила жуликам все накопления. Фото: Георгий БРИНЧУК

Случилось все в Некрасовском районе 84-летней старушке позвонил липовый чиновник, сообщил о выплате детям войны и попросил продиктовать код из смс-уведомления.

После этого бабушке позвонил "сотрудник правоохранительных органов" и предупредил, что на нее якобы оформили генеральную доверенность и что теперь она является пособником недружественных стран.

Чтобы избежать ответственности, надо было собрать деньги и передать их курьеру. Пенсионерка так и сделала, а после поняла, что ее обманули.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".