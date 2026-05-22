Ярославец подписал контракт и выплатил троим детям миллионный долг по алиментам

Злостный неплательщик алиментов из Ярославля отправился на спецоперацию, чтобы избавиться от долгов. Приставы смогли убедить горе-отца переосмыслить жизнь и отношение к собственным детям.
Мужчина вел разгульный образ жизни и пренебрегал обязанностью по содержанию троих своих детей. Месяц за месяцем – и накопился долг в миллион рублей.
Сначала беседы приставов успеха не приносили, мужчина упорно не желал вставать на путь исправления. Но привлечение к административной ответственности и предупреждение об уголовной дали результат.
«Мужчина решил полностью поменять свою жизнь и начать помогать детям. Он подписал контракт с Министерством обороны России и отправился защищать интересы Родины на спецоперации», - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Благодаря стабильному и высокому заработку, дети участника спецоперации стали стабильно получать алименты.
