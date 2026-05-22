В Ярославле сноха тайно оформила на свекровь четыре кредита

Сноха должна вернуть свекрови деньги, которые взяла в кредит на ее имя. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Заволжского района Ярославля помогла 62-летней пенсионерке взыскать деньги, которые были взяты в кредиты на ее имя, но без ее ведома.

Проверка установила, что займы оформлялись через мобильное приложение банка. Но женщина пользоваться им не умела. Доступ в свой личный кабинет она передала сыну, а тот отдал гаджет с приложением своей жене. Она-то в октябре 2023 года и оформила четыре кредита на 245 тысяч рублей.

«По результатам проверки прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании со снохи пенсионерки, которая фактически получила кредиты, суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», - сказали в пресс-службе регионального ведомства.

Требования были удовлетворены: снова должна вернуть свекрови свыше 350 тысяч рублей.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен