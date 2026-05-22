Подрядчик вернет Ярославлю 9,9 млн рублей, полученные за переплавку снега

В бюджет Ярославля будут возвращены 9,9 миллиона рублей, выделенные переплавку снега, убранного с улиц города.

В бюджет Ярославля будут возвращены 9,9 миллиона рублей, выделенные на переплавку снега, убранного с улиц города.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд региона в августе 2024 года. Ведомство требовало признать ничтожным контракт на оказание услуг по приему, обезвреживанию и размещению отходов от зимней уборки улиц с использованием снегоплавильной техники с декабря 2023-го по февраль 2024 года. Договоры был заключен МБУ «Горзеленхозстрой» с ООО «Яр-Васанж».

Суд установил, что общество не соответствовало условиям закупочных процедура, а также не имело лицензии на работу с отходами. По этой причине иск прокуратуры был удовлетворен. Но ответчик попытался их обжаловать, ссылаясь на отсутствие в законе требований о наличии лицензии и неверном применении судом региона норм права.

«Второй арбитражный апелляционный суд, заслушав доводы сторон, согласился с позицией прокуратуры области о невозможности участия ООО «Яр-Васанж» в закупочной процедуре по заключению муниципального контракта и оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу общества – без удовлетворения», - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

