Молодежи Ярославля предоставили стены для граффити

В четырех районах Ярославля открыли стены для творчества: чтобы на них рисовать, не нужно получать разрешение властей. И за граффити в этих местах художникам ничего не будет.

Фрунзенский район:

- здание насосно-бойлерной станции у дома №26 по проезду Ушакова.

Красноперекопский район:

- здание дренажной насосной станции-павильона напротив дома №30 по улице Большая Павловская,

- здание павильона в районе дома №2 по улице Титова.

Ленинский район:

- здание за домом №24а по проспекту Ленина.

Дзержинский район:

- здание ЦТП у дома №80 по Ленинградскому проспекту,

- здание павильона-коллекторной в районе дома №119 по Ленинградскому проспекту,

- здание ЦТП в районе дома №69а по проспекту Дзержинского,

- здание павильона на Промышленном шоссе, а районе остановки «Автотранспортное предприятие»,

- забор вдоль здания «Ярославльводоканал», идущий к пристани Иваньково,

- здание ЦТП в районе дома №88/23 по Ленинградскому проспекту.

В мэрии напомнили, что за рисование на фасадах, которые не вошли в «белый список», наступает административная ответственность.

