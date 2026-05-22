В Ярославле идет набор в летний «ЯрОтряд»

Прием в "ЯрОтряд" начнется в 16 часов 22 мая. ФОТО: Молодёжное трудовое движение "ЯрОтряд"

В Ярославле стартовал набор подростков от 14 до 17 лет в «ЯрОтряд» на июньскую смену. Ребятам предлагают временное трудоустройств в свободные от учебы дни.

«Приоритет при зачислении в отряды отдается детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Эти ребята могут записаться на смену 22 мая до 16:00 в кадровом центре «Работы России», - сказали в мэрии Ярославля.

Он работает по адресу улица Свободы, 62 (предварительная запись по телефонам 8 961 026-73-76, 73-87-21).

Оставшиеся вакансии будут доступны по электронной очереди. Запись в нее откроется ровно в 16 часов 22 мая.

Места разлетаются быстро, поэтому медлить нельзя. Чтобы успеть, нужно:

- заранее открыть ссылку yarmp.ru/queue

- заполнить поле «адрес электронной почты».

- ровно в 16:00 выбрать время визита на прием к специалисту в Центр занятости населения Ярославля.

С собой нужно взять паспорт и его копию (страницы с фото и ФИО, страница с пропиской), банковскую карту системы «Мир». Необходим доступ на Госуслуги с подтвержденной учетной записью.

