Александр Радулов продолжит играть за ярославский «Локомотив»

Контакт с Радуловым заключен до 2027 года.

Александр Радулов и в следующем сезоне продолжит выступать за ярославский «Локомотив». Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, останется ли игрок в команде, сообщил президент клуба Юрий Яковлев.

«Конечно, останется», - уверенно заявил он.

39-летний Александр Радулов (40 лет ему исполнится 5 июля) два сезона провел в «Ак Барсе». В июне 2024 года заключил контракт с «Локомотивом» и вместе с «железнодорожниками» взял Кубок Гагарина сезона 2024/2025.

