«Я точно ухожу»: Боб Хартли покинет ярославский «Локомотив»

ХК "Локомотив": Боб Хартли пришёл, чтобы защитить титул, и мы вместе это сделали.

Главный тренер ярославского «Локомотива» заканчивает свою карьеру.

«Я точно ухожу. Я уже очень устал и больше не буду работать», - цитирует 65-летнего Боба Хартли «Матч ТВ».

21 мая «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

«Вы не команда. Вы семья», - сказал тренер в победной раздевалке.

Боб Хартли пришел в ярославский клуб летом 2025 года после того, как Игорь Никитин покинул команду (несмотря на то, что контракт его был заключен до 2027 года). В 2021 году канадский тренер привел к победе омский «Авангард». В НХЛ он работал в клубах «Калгари», «Атланта» и «Колорадо».

