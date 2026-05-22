НовостиПроисшествия22 мая 2026 8:08

В Петропавловском парке и Яковлевском бору Ярославля нашли тайники с наркотиками

Ярославские полицейские задержали «закладчицу»
Полина ВАЧНАДЗЕ
В тайниках ярославские полицейские нашли крупную партию наркотиков.

Фото: УМВД по Ярославской области.

В Петропавловском парке Ярославля полицейские задержали женщину, которая делала закладки. При досмотре у нее изъяли 23 свертка с порошком, который оказался синтетическим наркотиком общим весом в 39 граммов.

Это запрещенное средство предназначалось для сбыта. Тайники с «синтетикой» оперативники обнаружили в Петропавловском парке и Яковлевском бору.

«При их осмотре изъято еще 46 свертков и полимерный пакет с веществом», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

А у задержанной нашли ювелирные и кухонные весы, зип-пакеты, мотки изоленты. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере», подозреваемая задержана.

