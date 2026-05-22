Украинские беспилотники сбили над Ярославской областью ночью 22 мая

Угроза беспилотной опасности сохраняется в Ярославской области.

Как сообщает Министерство обороны РФ, ночью 22 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотников. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а также Московский регион и Санкт-Петербург.

"Пострадавших нет", - сообщил губернатор Ярославской области.

В целях безопасности ночью был перекрыт для проезда выезд из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас движение на пересечении Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги восстановлено.

Режим беспилотной опасности сохраняется в регионе. На территории могут находиться фрагменты БПЛА, важные для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите по телефону 112.

