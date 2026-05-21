Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА

Объявлена угроза БПЛА.

Глава региона Михаил Евраев сообщил об атаке вражеских дронов.

Он уточнил, что ради безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок.

Угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».