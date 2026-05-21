В Ярославской области открылся дом сопровождаемого проживания

Дом принял первых постояльцев. Фото: Правительство Ярославской области.

Дом сопровождаемого проживания для взрослых с ментальными особенностями открылся в поселке Поречье-Рыбное. Здесь подопечных научат жить самостоятельной жизнью.

Реализован проект «Дом как дом» на благотворительные средства при поддержке социального проекта Народного фронта «Регион заботы» и правительства Ярославской области. Здесь созданы условия для постоянного проживания девяти человек. У каждого – собственная комната, возможность планировать повседневные дела и при этом получать необходимую помощь специалистов.

Благодаря проекту «Дом как дом» в Поречья-Рыбном появились новые рабочие места. А благодаря вовлеченности в процесс местных жителей укрепляются традиционные человеческие ценности: взаимопомощь, уважение и ответственность друг за друга.