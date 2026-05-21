Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 15:14

Ярославцы призывают рабочих спасти дом птенцов

Дерево, где свили гнездо птицы, возможно, пойдет под снос
Георгий БРИНЧУК
То самое дерево с птенцами. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

То самое дерево с птенцами. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

Обосновалась пернатая семья на старом дереве на Волжской набережной напротив дома № 27. Гнездо, в котором уже появились птенцы, птицы свили в дупле. А дупло означает, что дерево наверняка срубят.

«Мама и папа-птицы сейчас на круглосуточном дежурстве: кормят, согревают и учат малышей первым трелям. Просим не рубить это дерево— ведь у птенцов нет запасного адреса, а переезд с маленькими детьми — то ещё приключение», - пишет автор поста в соцсети.

Ярославцы просят представителей Горзеленхоза сохранить дом птенцов, пока они не подрастут.