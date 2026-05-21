Ярославцы призывают рабочих спасти дом птенцов

То самое дерево с птенцами. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

Обосновалась пернатая семья на старом дереве на Волжской набережной напротив дома № 27. Гнездо, в котором уже появились птенцы, птицы свили в дупле. А дупло означает, что дерево наверняка срубят.

«Мама и папа-птицы сейчас на круглосуточном дежурстве: кормят, согревают и учат малышей первым трелям. Просим не рубить это дерево— ведь у птенцов нет запасного адреса, а переезд с маленькими детьми — то ещё приключение», - пишет автор поста в соцсети.

Ярославцы просят представителей Горзеленхоза сохранить дом птенцов, пока они не подрастут.