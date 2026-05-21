Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 15:06

В Ярославле разыскивают нуждающегося в медпомощи мужчину

Его не могут найти второй день
Георгий БРИНЧУК
Пропавшего мужчину ищут второй день. Фото: Лиза Алерт Ярославль.

Пропавшего мужчину ищут второй день. Фото: Лиза Алерт Ярославль.

20 мая пропал 62-летний Хачик Григорян. Мужчина, как сообщили в поисковом отряде Лиза Алерт, нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: коричневая рубашка, черные джинсы, черная обувь, черная кепка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8(800)700-54-52 или 112.

Инфорги: Блик (Сергей) 89201299755, Ави 89992339148

Группа поиска: vk.com/lizaalert76 (http://vk.com/lizaalert76)