В Ярославле разыскивают нуждающегося в медпомощи мужчину

Пропавшего мужчину ищут второй день. Фото: Лиза Алерт Ярославль.

20 мая пропал 62-летний Хачик Григорян. Мужчина, как сообщили в поисковом отряде Лиза Алерт, нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: коричневая рубашка, черные джинсы, черная обувь, черная кепка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8(800)700-54-52 или 112.

Инфорги: Блик (Сергей) 89201299755, Ави 89992339148

Группа поиска: vk.com/lizaalert76 (http://vk.com/lizaalert76)