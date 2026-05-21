Ярославские дошкольники успешно осваивают робототехнику

Дети осваивают робототехнику с 3 лет. Фото: Правительство Ярославской области.

В Центре развития ребенка – детском саду №106 Образовательного комплекса №21 г. Ярославля робототехническое направление развивают с 2019 года. Трехлетки начинают ребята с простейших заложенных в игрушки программ, а к подготовительной группе уже сами программируют робота с помощью планшета. Педагоги учреждения провели для коллег семинар, посвященный программируемым игрушкам в развивающей среде современного детского сада. Они, как рассказали в областном министерстве образования, поделились своим опытом инновационной деятельности по использованию современных технологий для развития детей дошкольного возраста. Участники семинара обсудили, как правильно внедрять «умных помощников» в обычную жизнь детского сада, чтобы сделать обучение увлекательным и современным.