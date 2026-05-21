По факту падения снега на машину с младенцем под Ярославлем завели уголовное дело

Малыш, к счастью, не пострадал. Фото: телеграм-канал Ярославль очевидец.

Ранее мы писали о падении снега с крыши на припаркованную машину, в которой находился грудной ребенок.

Инцидент произошел в поселке Карачиха. Как показала прокурорская проверка, ООО «Ярославское районное управление «ЖКХ», в ведении которого находится дом, не обеспечило своевременную очистку кровли от снега. Малыш не пострадал, однако его жизнь и здоровье были поставлены под угрозу.

По результатам проверки прокурор Ярославского района вынес постановление о направлении ее материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения.

В региональном СКР завели уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой района на контроль.