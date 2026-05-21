Травмой ярославского школьника заинтересовался Бастрыкин

Травмой школьника заинтересовался Бастрыкин.

Житель губернского города обратился в приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина во ВКонтакте.

Его девятилетний сын в апреле на уроке физкультуры, где одновременно занимались два класса, столкнулся с другим ребенком и получил травму. Преподавателями и администрацией школы помощь ребенку оказана не была, медицинский работник отсутствовал. Лишь после вмешательства родителей мальчик был доставлен в больницу.

Обращения к руководству школы результатов не принесли, мер реагирования не принято.

В СУ СК России по Ярославской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СКР Александру Бессмельцеву доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.