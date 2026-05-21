45 тысяч жителей Ярославской области не передают показания счетчиков за газ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Более 45 тысяч жителей Ярославской области, несмотря на то, что установили газовые счетчики, не передают показания поставщику. Многие из них уже платят за ресурс гораздо больше, чем могли бы.

"Тем, кто не сообщает данные приборов учета от одного до трех месяцев плата за газ начисляется по среднемесячному объему потребления. Таких абонентов - 34 тысячи", - сказали в компании "Газпром межрегионгаз Ярославль".

11 тысячам абонентов плата уже начисляется по нормативам - это значит, что они не передавали показания более трех месяцев.

Поставщик напоминает, что данные счетчиков необходимо сообщать не позднее 24 числа каждого месяца, даже если газом не пользуются. Если ресурс не потребляется по каким-то причинам, нужно написать заявление поставщику.

