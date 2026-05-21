Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 12:32

45 тысяч жителей Ярославской области не передают показания счетчиков за газ

Из них 11 тысяч абонентов уже платят по нормативам
Полина ВАЧНАДЗЕ
Поставщик газа напоминает, что данные счетчиков необходимо сообщать не позднее 24 числа каждого месяца.

Поставщик газа напоминает, что данные счетчиков необходимо сообщать не позднее 24 числа каждого месяца.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Более 45 тысяч жителей Ярославской области, несмотря на то, что установили газовые счетчики, не передают показания поставщику. Многие из них уже платят за ресурс гораздо больше, чем могли бы.

"Тем, кто не сообщает данные приборов учета от одного до трех месяцев плата за газ начисляется по среднемесячному объему потребления. Таких абонентов - 34 тысячи", - сказали в компании "Газпром межрегионгаз Ярославль".

11 тысячам абонентов плата уже начисляется по нормативам - это значит, что они не передавали показания более трех месяцев.

Поставщик напоминает, что данные счетчиков необходимо сообщать не позднее 24 числа каждого месяца, даже если газом не пользуются. Если ресурс не потребляется по каким-то причинам, нужно написать заявление поставщику.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен