В Тутаевском округе загорелся мусорный полигон

Под Тутаевом загорелся полигон ТБО.

Около 5:30 утра 21 мая в Тутаевском округе загорелся полигон твердых коммунальных отходов. О ЧП сообщили в местной администрации:

"К ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства: две единицы пожарной техники, 16 человек личного состава, а также дополнительная специализированная техника — гусеничные тракторы и фронтальные грейдеры".

Пожарные не дали огню перейти на жилые дома и лес, что позволило избежать более серьезных последствий.

"Все необходимые меры будут предприняты для стабилизации ситуации и выяснения причин происшествия", - заверили в администрации.

