В Ярославском районе разбился водитель "Лады", вылетевшей в кювет

Днем 21 мая на дороге Ярославль - Любим в Ярославском районе разбился 38-летний мужчина.
По предварительным данным, он не справился с управлением "Лады Калины" и вылетел в кювет. Судя по повреждениям, машина не раз перевернулась.
"Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи", - сказали в Госавтоинспекции по Ярославской области.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен
Госавтоинспекция по Ярославской области