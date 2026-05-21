В Ярославском районе разбился водитель "Лады", вылетевшей в кювет

На дороге Ярославль - Любим погиб водитель "Лады Калины".

Днем 21 мая на дороге Ярославль - Любим в Ярославском районе разбился 38-летний мужчина.

По предварительным данным, он не справился с управлением "Лады Калины" и вылетел в кювет. Судя по повреждениям, машина не раз перевернулась.

"Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи", - сказали в Госавтоинспекции по Ярославской области.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

