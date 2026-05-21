Виновнице ДТП с мотоциклистом в Тутаеве на год ограничили свободу

В Тутаеве вынесли приговор по делу об аварии, в которой лишился ноги врач.

В Тутаевском суде огласили приговор виновнице ДТП, в котором пострадал врач местной больницы.

Авария на улице Советской произошла в августе прошлого года. Суд установил, что водитель машины "Хендай" при повороте не уступила дорогу мотоциклу, который ехал по встречной полосе. Избежать столкновения не удалось. Байкер, врач Тутаевской ЦРБ, получил тяжелые травмы.

Свою вину водитель иномарки признала полностью. Она активно помогала расследованию дела, частично возместила причиненный вред. Суд также учел состояние здоровья родственников женщины.

"Подсудимой назначили наказание в виде ограничения свободы на год. Она не может выезжать за пределы Тутаевского округа и менять место жительства без согласия специального органа", - сказали в Тутаевском районном суде.

Также хозяйку иномарки лишили водительских прав на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

