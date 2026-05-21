В Ростове Великом запустили музыкальный фонтан с подсветкой

В сквере "Люкс" Ростова Великого запустили фонтан.

В сквере "Люкс" Ростова Великого в тестовом режиме запустили глубоководный фонтан с музыкой и подсветкой.

"Он превращает обычное благоустройство в уникальный арт-объект, призванный стать излюбленным местом как для ростовцев, так и для гостей нашего города", - сказал глава Ростовского округа Андрей Шатский.

Глава пообещал, что совсем скоро аналогичные объекты установят в Комсомольском парке и на улице Моравского. А для создания особой атмосферу на Соборной и Советской площадях установили декоративную иллюминацию.

