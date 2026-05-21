Мошенники обманывают ярославцев, обещая крупный выигрыш за небольшой взнос

Кибермошенники обманывают ярославцев, обещая им выигрыш или выплату дивидендов.

Кибермошенники стали звонить ярославцам и обещать выигрыш или какую-то выплату за небольшой взнос.

Как рассказали в Ярославском отделении Банка России, стратегии у обманщиков разные. Могут позвонить, сообщить о якобы крупном выигрыше, доходе от инвестиций, налоговом вычете или какой-другой выплате. Могут даже использовать реальные сведения об имуществе, полученные, например, из соцсетей.

Если жертва попадается на крючок и проявляет интерес, ей предлагают сделать "гарантийный перевод", "обеспечительный платеж" или "верифицированный депозит". По словам мошенников, это делается для повышения безопасности. После эти деньги обещают вернуть.

Что происходит дальше? Как минимум, человек остается без той суммы, которую отправил для подтверждения. Как максимум - он сообщает коды и теряет доступ к своему аккаунту в Госуслугах или устанавливает приложение с вирсуом и остается без денег на счетах.

"Схемы объединяет одно: жертву убеждают перевести деньги. Но легальные организации никогда не используют схемы встречного перевода и тем более не предлагают отправить деньги физическому лицу. Если вы получили такой звонок или сообщение, немедленно прекратите общение. Если подозреваете, что можете получить выигрыш или дивиденды, то свяжитесь с этой организацией по официальному номеру, указанному на сайте", - сказал эксперт ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

