В Пречистом за дебош в алкомаркете задержали пьяного покупателя

Фото: УМВД по Ярославской области.
В поселке Пречистое Первомайского района полиция возбудила дело о хулиганстве.
Уже пьяный посетитель зашел в алкомаркет, чтобы купить еще спиртного. Как сообщили в полиции, на кассе между покупателем и продавцом произошел конфликт.
"Мужчина начал высказываться нецензурной бранью, нарушать порядок на полках с товарами, а также бросил жестяную банку с пивом в монитор, на который выведено изображение с камер видеонаблюдения", - рассказали подробности инцидента в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Сотрудники вызвали помощь, дебошира доставили в отдел.
