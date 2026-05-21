В Пречистом за дебош в алкомаркете задержали пьяного покупателя

Пьяный посетитель устроил дебош в магазине поселка Пречистое. Фото: УМВД по Ярославской области.

В поселке Пречистое Первомайского района полиция возбудила дело о хулиганстве.

Уже пьяный посетитель зашел в алкомаркет, чтобы купить еще спиртного. Как сообщили в полиции, на кассе между покупателем и продавцом произошел конфликт.

"Мужчина начал высказываться нецензурной бранью, нарушать порядок на полках с товарами, а также бросил жестяную банку с пивом в монитор, на который выведено изображение с камер видеонаблюдения", - рассказали подробности инцидента в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сотрудники вызвали помощь, дебошира доставили в отдел.

