Тутта Ларсен пообщалась с ярославской молодежью в рамках "Дней Соловков"

Тутта Ларсен встретилась с молодежью Ярославля в рамках "Дней Соловков". Фото: Правительство Ярославской области.

Телерадиоведущая, журналист и блогер Тутта Ларсен вместе с мужем Валерием Колосковым приехали в Ярославль в рамках проекта "Дни Соловков".

"На разных площадках прошли две встречи с молодежью, которые вызвали большой интерес аудитории, пришли более ста гостей. Формат открытого диалога с медийными лицами, говорящими не с позиции экспертов, а через собственный жизненный опыт, оказался очень востребован у молодых участников проекта", – сказала министр культуры и туризма региона Светлана Костышина.

Тутта Ларсен и Валерий Колосков представили свой проект "Путники. 10 самых известных монастырей России" и показали серию из него, посвященную Спасо-Преображенскому Соловецкому монастырю.

"Соловки невозможно воспринимать только как памятник истории или туристическую точку на карте. Это святое место, где человек по-настоящему замедляется и начинает внимательнее смотреть на себя, на свою семью, на свою жизнь. Для нас было важно говорить об этом именно с молодежью – откровенно, через наш личный опыт и живой разговор", – отметила Тутта Ларсен.

"Дни Соловков" пройдут в Ярославле до 12 июня.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен