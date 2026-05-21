У ярославских энергетиков стартовал летний этап ремонтной кампании

Энергетики Ярославской области начали ремонтные работы. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

В филиале «Россети Центр» — «Ярэнерго» начался активный этап подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба. Исполнение мероприятий ремонтной программы направлено на обеспечение надежной работы оборудования в сезон низких температур и качественного электроснабжения потребителей Ярославской области. До начала отопительного сезона предстоит отремонтировать более 80 км линий электропередачи (ЛЭП), выполнить ремонт 122 подстанций 35–110 кВ, 124 трансформаторных подстанций, а также освободить от древесно-кустарниковой растительности более 2,7 тысячи гектаров просек ЛЭП.

Расчистка просек в охранных зонах линий электропередачи — одна из ключевых мер для надежной работы электросетевого комплекса. Деревья и поросль рядом с проводами могут стать причиной технологических нарушений, особенно во время сильного ветра, снегопада или грозы.

Работы идут строго по графику. С начала года энергетики уже выполнили ремонт более 15 км линий электропередачи всех классов напряжения. В нормативное состояние приведено 59 трансформаторных подстанций, от растительности освобождены трассы линий электропередачи на площади более 530 гектаров.

Особое внимание уделяется и охране труда. Перед началом массовых технических мероприятий весь производственный персонал прошел инструктажи и проверку знаний по теме безопасного ведения работ на энергообъектах. Сообщается, что бригады на 100 % укомплектованы спецодеждой, инструментами, защитными приспособлениями и спецтехникой.