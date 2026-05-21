На фестиваль в Ярославль приедут звезды российского кино

В Ярославль ан кинофестиваль приедут Федор Добронравов, Роман Курцын, Ксения Алферова и многие другие звезды. Фото: Правительство Ярославской области.

На 21-й кинофестиваль "В кругу семьи", который пройдет в Ярославле с 4 по 7 июля, приедут звезды российского кино. На церемонии открытия 4-го числа в КЗЦ "Миллениум" будут присутствовать Никита Михалков, Федор Добронравов, Роман Курцын, Ксения Алферова, Александр Самойленко и многие другие. Откроется фестиваль концертом группы "Братья Грим" на площади у концертно-зрелищного центра.

5 июля пройдут творческие встречи. Роман Курцын представит свой новый фильм "Малыш-каратист", а Федор Добронравов – картину "На деревню дедушке-2". Специальным гостем станет Эмре Алтуг. После показа нескольких эпизодов сериала "Зимородок" он пообщается со зрителями.

На участие в конкурсной программе поступило почти три тысячи заявок из 123 стран, в том числе из Китая, Индии, Ирана, Южной Кореи, Германии, Франции, Бразилии, Мексики.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен