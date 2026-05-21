НовостиПроисшествия21 мая 2026 8:04

Ярославцу грозит три года за драку на ярмарке

Мужчина агрессивно отреагировал на просьбу не брать колбасу руками
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославец ударил посетителя ярмарки за просьбу не брать колбасу руками.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

51-летнему ни разу не судимому жителю Ярославля грозит до трех лет лишения свободы за конфликт на ярмарке, который произошел в сентябре прошлого года. Обвиняемый избил мужчину, который сделал ему замечание.

Как рассказали в прокуратуре региона, в сентябре прошлого года потерпевший обратил внимание, что один из покупателей берет руками кусочки колбасы, выложенные для дегустации. Мужчина попросил использовать специальные шпажки и получил два удара кулаком по лицу. Медики диагностировали переломы костей лицевого скелета и кровоподтеки.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни". Работа по нему закончена, дело передано в Кировский районный суд.

