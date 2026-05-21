Гроза с сильным ветром ожидается в Ярославле 21 мая

21 мая в Ярославле ожидается гроза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гроза с сильным ветром до 15 метров в секунду ожидается в Ярославле и местами по области в четверг, 21 мая. О непогоде со ссылкой на местный ЦГМС предупредили в региональном управлении МЧС.

При грозе возможны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, обрушения крыш, рекламных конструкций и деревьев.

При этом, по данным Gismeteo, жара в Ярославле сохранится. Сегодня днем +27 градусов, к вечеру станет прохладнее - +21.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен