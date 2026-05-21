В онкобольнице Ярославля провели уникальную операцию по удалению редкой опухоли

Уникальную операцию провела команда медиков Ярославской онкологической больницы.

Специалисты Ярославской онкологической больницы спасли жизнь пациенту с редким и тяжелым заболеванием - синовиальной саркомой. Этот вид злокачественной опухоли встречается крайне редко. По словам медиков, его распространенность составляет примерно 1-3 случая на миллион человек в год.

"При этом для поражения легкого такая опухоль считается особенно редкой и требует высокоспециализированного подхода к диагностике и лечению", - сказали в онкобольнице.

Такую опухоль вырезали пациенту.

Уникальность случая заключалась как в сложности диагностики, так и в анатомических особенностях расположения опухоли и повышенном риске развития жизнеугрожающих осложнений. Перед операцией была проведена комплексная диагностика, медики обсудили и спланировали каждый этап хирургического вмешательства.

Операция длилась несколько часов, слаженная работа большой команды дала свой результат.

"Послеоперационный период протекал без особенности. Пациент выписан, находиться под постоянным наблюдением специалистов, получает необходимое лечение и реабилитационную помощь", - сообщили в больнице.

