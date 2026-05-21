Ярославский губернатор взял отпуск, чтобы поддержать "Локомотив" в Казани

Михаил Евраев поедет в Казань поддержать "Локомотив". Фото: ХК "Локомотив".

В четверг, 21 мая, ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" проведут шестой матч в борьбе за Кубок Гагарина. Со счетом 3-2 в серии лидируют ярославцы.

"Сегодня «Локомотиву» предстоит серьезный матч в финале Кубка Гагарина. Взял два дня отпуска, чтобы поддержать нашу команду на месте, в Казани", - написал на своих страницах в соцсетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Матч в "Татнефть Арене" начнется в 19:30. Ярославцы смогут его увидеть в фан-зонах, которые откроются во всех округах региона.

