В Ярославской области ремонтируют дороги, ведущие к объектам культурного наследия

В Брейтовском округе обновляют дорогу к селу Покровскому-на-Сити, где находятся памятные места Ситской битвы. Ремонт идет и на трассе от Ярославля до Любима, которая ведет в село Вятское – музей под открытым небом, а также к замку купца Понизовкина. В этом году доведут до ума последние 40 километров, а полное завершение проекта запланировано на 2027 год.

В Ярославле починят улицу Советскую, готовность уже составляет 70 процентов. Дорога ведет в исторический центр города, где расположены церковь Ильи Пророка, Спасо-Преображенский монастырь, художественный музей, Волжская набережная и другие популярные объекты.

Для удобства туристов на региональных дорогах появится более 230 указателей к храмам, музеям и усадьбам. Первые знаки уже смонтированы в Некоузском округе, больше всего их установят в Брейтовском, Рыбинском и Переславль-Залесском округах.