Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 11:38

Ярославцам рекомендуют пить больше воды в ближайшие дни

Жара +30..+32 градуса сохранится в Ярославской области
Полина ВАЧНАДЗЕ
Впереди у ярославцев еще два жарких дня.

Впереди у ярославцев еще два жарких дня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аномальная для мая жара и не думает идти на спад. В Ярославской области по прогнозам синоптиков сохранится температура в +30..+32 градуса еще как минимум 21 и 22 мая.

Ярославцев просят меньше бывать на солнце, пить больше воды и не садиться за руль, если есть недомогание. Не оставляйте детей и животных в машинах, не разводите костры.

Но уже в выходные столбики термометров поползут вниз. В субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, по данным Gismeteo, будет в районе +20..+21 градуса и возможен дождь. С понедельника зарядят дожди и температура не поднимется выше +17 градусов. В отдельные дни – всего +13.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен