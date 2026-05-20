Ярославцам рекомендуют пить больше воды в ближайшие дни

Аномальная для мая жара и не думает идти на спад. В Ярославской области по прогнозам синоптиков сохранится температура в +30..+32 градуса еще как минимум 21 и 22 мая.

Ярославцев просят меньше бывать на солнце, пить больше воды и не садиться за руль, если есть недомогание. Не оставляйте детей и животных в машинах, не разводите костры.

Но уже в выходные столбики термометров поползут вниз. В субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, по данным Gismeteo, будет в районе +20..+21 градуса и возможен дождь. С понедельника зарядят дожди и температура не поднимется выше +17 градусов. В отдельные дни – всего +13.

