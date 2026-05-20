«Ночь диспансеризации» пройдет в Ярославской области 22 мая

"Ночь диспансеризации" пройдет в ярославских поликлиниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 22 мая, в поликлиниках Ярославской области пройдет «Ночь диспансеризации». После работы жители региона могут проверить свое здоровье: пройти обследования и получить консультации специалистов.

Врачи будут работать до полуночи.

«Такой формат уже доказал свою востребованность. В ходе двух предыдущих акций, в марте и апреле, обследования прошли более двух тысяч человек», - сказал губернатор.

В субботу, 23 мая, в областной онкологической больнице запланирован день открытых дверей для ветеранов СВО, членов их семей, а также семей погибших и без вести пропавших.

Кроме того, 23 мая с 8 утра до 13:00 день открытых дверей пройдет в поликлинике Областной клинической больницы. К узким специалистам необходимо записаться.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен