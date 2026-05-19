Жителей Ярославской области порадуют обновлением двух дорог

Первая жалоба в Центр управления регионом поступила из Даниловского округа. В плохом состоянии дорога от Середы до Бухалова. Там только ухабы и выбоины.Власти пообещали в этом году подготовить проектно-сметную документацию, в следующем – починить весь семикилометровый участок.

Еще одно обращение - от жителей Борисоглебского округа по дороге от Сильников в Турово. Протяженность всего пять километров, но ездить по этому отрезку сложно. Эту дорогу тоже пообещали починить – либо по программе комплексного развития территорий, либо своими силами.