НовостиОбщество19 мая 2026 15:59

Жителей Ярославской области порадуют обновлением двух дорог

Сейчас вместо трасс там ямы
Георгий БРИНЧУК
Дороги пообещали починить.

Фото: Правительство Ярославской области.

Первая жалоба в Центр управления регионом поступила из Даниловского округа. В плохом состоянии дорога от Середы до Бухалова. Там только ухабы и выбоины.Власти пообещали в этом году подготовить проектно-сметную документацию, в следующем – починить весь семикилометровый участок.

Еще одно обращение - от жителей Борисоглебского округа по дороге от Сильников в Турово. Протяженность всего пять километров, но ездить по этому отрезку сложно. Эту дорогу тоже пообещали починить – либо по программе комплексного развития территорий, либо своими силами.