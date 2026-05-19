Фестиваль «Пир на Волге» переедет со Стрелки в парк 1000-летия Ярославля

"Пир на Волге" уезжает со Стрелки. ФОТО: Пир на Волге | 2026

Фестиваль «Пир на Волге» в этом году пройдет не в привычном месте на Стрелке, а в парке 1000-летия Ярославля, сообщили организаторы. Переезд и временная смена прописки связаны с ремонтом, который сейчас идет в одном из знаковых мест города.

«Стрелка - это красиво, спору нет, но зато теперь вам не придется ковылять 25 минут от остановок и парковок по жаре. Хотя мы к этому удовольствию обязательно вернемся в 2027 году, когда ремонт на Стрелке закончится», - пишут организаторы и уверяют, что от смены места проведения качество мероприятия не ухудшится.

В этом году «Пир на Волге» пройдет 22 и 23 августа.

