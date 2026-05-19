В Ярославле восстановили движение в сторону Москвы

Утром 19 мая на Ярославль была совершена массовая атака вражеских беспилотников, сообщил глава региона. Большинство их них были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект.
Для безопасности было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. На данный момент движение восстановлено.
Возгорание на промышленном объекте сейчас ликвидируют. Пострадавших нет.
Режим беспилотной опасности сохраняется.
