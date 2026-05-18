Прокуратура Ярославской области контролирует строительство школы в Красном Бору

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Ярославской области Наталья Новожилова проверила ход строительства школы на 1100 мест в посёлке Красный Бор Ярославского района, которое осуществляется в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».

Также в проверке принимали участие заместитель председателя регионального правительства Александр Баланцев, глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов, руководители заказчика и подрядчика (ООО «Адамант-Строй»), а также представители ресурсных организаций. Обсуждали текущие вопросы строительства и подключения объекта к коммуникациям.

Представитель надзорного ведомства обратила внимание представителей подрядной организации на необходимость дальнейшего соблюдения промежуточных сроков и этапов выполнения строительных работ с учетом требований к их качеству, а главы Ярославского муниципального округа и руководителя организации-заказчика – на контроль за ходом строительных работ.

Завершение строительства здания школы и ввод его в эксплуатацию находятся на особом контроле прокуратуры области.