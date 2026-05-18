Ярославцам рассказали, куда пожаловаться на жару в автобусах

Ярославцы могут пожаловаться на жару в автобусах.

Организатор перевозок напомнил, что в жару комфорт в общественном транспорте зависит не только от водителей, но и от пассажиров.

Пассажиров призвали не открывать окна и люки — это снижает эффективность работы системы охлаждения.

А водителям напомнили, что температура в салоне не должна превышать +25 °C. Это требование обязательно для всех видов общественного транспорта.

Контролеры-ревизоры ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» ежедневно проверяют соблюдение температурного режима. Там, где зафиксирована температура выше нормы, составлены акты, на основании которых перевозчику выписываются штрафы.

Если в салоне слишком душно, сообщите об этом по телефону «горячей линии» 8 (4852) 30-40-95 (пн-чт с 08:30 до 17:30, по с 08:30 до 16:30).