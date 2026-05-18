В Ярославле энергетики проводят акцию «Внимание – дети!»

Накануне летних каникул специалисты филиала «Россети Центр» – «Ярэнерго» проводят месячник безопасности дорожного движения «Внимание – дети!», сообщает пресс-служба энергетиков. Акция проводится ежегодно и направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также на формирование культуры безопасного поведения на дорогах. До 26 июня водители филиала примут участие в тематических совещаниях по специфике управления спецтранспортом. Кроме того, сотрудники пройдут внеплановые инструктажи по безопасному вождению вблизи школ, остановок, кинотеатров, магазинов, парков и других мест скопления детей и подростков.

Также в период акции во всех подразделениях усилят контроль за проведением предрейсовых медицинских осмотров и техническим состоянием автопарка. Во время длинных летних каникул дети больше времени проводят на улице, а значит, требуют особого внимания со стороны водителей. Такие профилактические акции помогают не только повысить дисциплину на дорогах, но и сохранить самое ценное – жизнь и здоровье детей, – говорится в пресс-релизе.