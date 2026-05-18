Сбер приглашает на Бухгалтерский слет

Мероприятие в Ярославле открывает серию образовательных региональных проектов Сбера, где ведущие эксперты отрасли рассказывают про самые актуальные изменения и последние новости из мира налогов, бухгалтерии и цифр, делятся практическими кейсами.

В программе нетворкинг-сессия, «Налоговый батл», выступления спикеров на профильные темы, такие как «ИТ-инструменты ФНС. Какие отрасли попадут под усиленный контроль», «Дробление бизнеса: стратегия выживания в эпоху амнистии», практикум в мини-группах и многое другое.

Мероприятие бесплатно для всех желающих, по предварительной регистрации

Елена Кочина, управляющий Ярославским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

— В условиях меняющегося законодательства особенно важно получать актуальные знания и быть в курсе последних тенденций. Наш Бухгалтерский слет — это уникальная возможность для специалистов обменяться опытом, обсудить сложные вопросы и получить практические инструменты для эффективной работы. Мы уверены, что такие встречи способствуют профессиональному росту и развитию бизнеса в регионе.

