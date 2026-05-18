Ярославль может стать культурной столицей в 2028 году

Ярославль борется за право стать культурной столицей. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В России проходит народное голосование за город, который станет культурной столицей страны в 2028 году. Сейчас Ярославль лидирует – за него отдали свои голоса более 27,5 тысяч человек.

Финалисты станут известны в августе, а победить – в декабре.

«Культурная столица» – почетный статус, который даст городу и региону новые возможности. Победитель примет на своей территории значимые всероссийские мероприятия, что привлечет гостей и инвесторов.

Поддержать Ярославль можно на портале «Госуслуги» в разделе «Культурная столица – 2028» : указать в поисковой строке Ярославль и отдать за него голос.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен