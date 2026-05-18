Ярославское УФАС внесло «черный список» компанию, пополняющую транспортные карты

Недобросовестная компания оставила ярославских приставов без проездных.

В реестр недобросовестных поставщиков попала компания, которая оставила без проездных билетов ярославских судебных приставов.

В марте этого года между Управлением УФССП и обществом был заключен контракт на 600 тысяч рублей. По его условиям, в течение одного рабочего дня после получения заявки и аванса исполнитель должен был пополнить транспортные карты приставов. На улице май, а к работе он так и не приступил.

«В ходе рассмотрения обращения установлено, что для исполнения контракта ООО «Фека информационная безопасность» должно было заключить договор с ГБУ ЯО «Яроблтранском», но подрядчик туда не обращался», - сказали в ярославском УФАС.

Комиссия пришла к выводу, что общество действовало недобросовестно, нарушив существенные условия контракта и права заказчика, который не достиг цели закупки за счет бюджетных средств. Нарушений со стороны заказчика при расторжении контракта и направлении информации в антимонопольный орган не выявлено.

Сведения о компании-исполнителе и ее генеральном директоре внесены в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Организация не сможет участвовать в закупках.

