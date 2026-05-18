Мэр Ярославля рассказал погорельцам, как будут считать выплату за новое жилье

Единовременную выплату получат ярославцы, потерявшие жилье при пожаре на улице Стачек.

Для ярославцев, потерявших квартиры при пожаре в доме на улице Стачек, собираются установить единовременную выплату на покупку или строительство нового жилья.

«Расчет стоимости исходит из общей площади утраченного жилого помещения в указанном доме, умноженной на размер средней рыночной стоимости 1 кв. метра по Ярославской области, определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на дату принятия решения. Данная мера соцподдержки предполагается к реализации не позднее 01 июля 2027 года», - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Кроме того, по словам мэра, погорельцы смогут получить деньги на аренду жилья. Выплаты будут предоставляться и собственникам квартир в сгоревшем доме №61, и тем, кто был там зарегистрирован.

