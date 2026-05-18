В Ярославской области увеличилось количество поддельных купюр

15 пятитысячных фальшивок выявили в Ярославской области в первом квартале этого года. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области в первом квартале этого года выявили 20 поддельных банкнот, сообщили в региональном отделении Банка России. За этот же период прошлого года специалисты обнаружили 11 фальшивок.

Среди подделок чаше всего встречаются пятитысячные банкноты. В этом году выявлено 15 штук, в прошлом было всего пять.

«Также зафиксированы пять поддельных купюр номиналом в 1000 рублей и одна двухтысячная купюра», - сказали в пресс-службе ярославского отделения Банка России.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен