Ярославцам из сгоревшего дома на Стачек выплат 187 млн рублей на новое жилье

Ярославцам-погорельцам должны выплатить деньги на новое жилье.

Погорельцам, которые лишились квартир при пожаре на улице Стачек, власти Ярославля планируют выплатить деньги на покупку нового жилья. Как сообщает ГТРК «Ярославия», в следующем году на эти цели из бюджета направят чуть более 187 миллионов рублей. Документ внесен на рассмотрение комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.

Кроме того, уже в этом году 2 миллиона 873 тысячи рублей будут выделены на компенсацию расходов за аренду жилья взамен утраченного.

Пожар в трехэтажном доме 1918 года постройки произошел в ночь на 29 марта. Крыши над головой, документов и вещей лишились несколько семей – пожарные спасли около 70 человек.

